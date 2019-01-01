James Harden’ın inanılması güç serbest atış istatistiği

NBA’in son dönemdeki en durdurulamaz skoreri James Harden’ın diğer büyük skorerlerle karşılaştırıldığında kendine özgü pek çok yanı var. Bunlardan biri üç sayılık atışların oyununda tuttuğu yer(Bu, şut isabet yüzdesini azaltsa da toplamda hücum verimliliğini artırıyor) diğeriyse saha içi isabetinden çok serbest atış isabeti buluyor olması.

Houston Rockets’ın yıldızı ve NBA’in son MVP (En Değerli Oyuncu) ödülü sahibi James Harden, takımının Memphis Grizzlies’i 113-101 yendiği maçta 43 sayı 10 ribaunt 13 asistle triple-double yaptı. Harden, üst üste 4. kez 40 sayı barajını aşarken son 10 maçta da 408 sayıya ulaştı. Bu bölümde 40 sayı ortalamayı aşan Harden, Michael Jordan ve Kobe Bryant’tan sonra bunu yapan ilk isim oldu.

Rockets, son 11 maçta 10 galibiyet elde ederken Harden, 39.7 sayı 6.3 ribaunt 8.5 asist 2.1 top çalma ortalamaları tutturdu. Harden bu süreçte 3 kez triple-double yaptı.

Grizzlies karşısında aynı zamanda 9 top kaybı yapan Harden, 19’da 8 saha içi (12’de 6 üçlük) isabeti bulurken 27 kez geldiği serbest atış çizgisinden 21 sayı çıkardı.

Harden bu sezon 33 maçta 33.3 sayı 5.8 ribaunt 8.4 asist 2.1 top çalma 5.5 top kaybı ortalamalarıyla oynuyor.

JORDAN, BRYANT VE JAMES'LE MUKAYESE

Maç başına ortalama 21.8 şut kullanan ve 9.6 isabet bulan Harden, 11.1 kez geldiği serbest atış çizgisinden 9.4 sayı çıkarıyor. Harden'ın 9.6 basketinden 4.6'sı üç sayılık.

Harden’ın maç başına kaydettiği üçlük isabetinin yanı sıra serbest atış istatistikleri kendisini Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James gibi skorerlerden farklı kılan özelliklerden biri. Zira Harden’ın kariyerinin geneline bakıldığında serbest atış çizgisinden maç başına bulduğu isabet sayısının saha içi isabet sayısından fazla olduğu görülüyor.

Harden kariyeri boyunca serbest atış çizgisinden 5160 isabet buldu. Kaydettiği toplam basket sayısı ise 4974.

NBA tarihinin diğer büyük skorerlerinden Kobe Bryant, serbest atış çizgisinden bulduğu 8378 isabete karşılık saha içinden 11719 isabet çıkardı.

Michael Jordan’ın 12192 saha içi isabetine karşılık 7327 serbest atış isabeti var.

LeBron James’te ise bu rakam 11620 baskete karşılık 7042 faul isabeti şeklinde. (SPOR SERVİSİ)

NBA'de James Harden'dan bir ilk: 60 sayılık triple-double