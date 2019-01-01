01 Ocak 2019 15:55

Adıyaman'da bir heykeltıraş kardan folklor ekibi yaptı

Adıyaman'da yaşayan ressam ve heykeltıraş Hacı Fendoğlu, ilçeyi etkisi altına alan karı sanata dönüştürerek kardan 12 kişilik folklor ekibi yaptı.

Adıyaman'da bir heykeltıraş kardan folklor ekibi yaptı

Fotoğraf: Selim Sonkaya/DHA

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    Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan ressam ve heykeltıraş Hacı Fendoğlu, ilçeyi etkisi altına alan karı sanata dönüştürerek kardan 12 kişilik folklor ekibi yaptı.

    Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim bölümünden mezun olan Hacı Fendoğlu, KPSS'de atanamayınca ilçede kurs merkezi açarak gençlere eğitim vermeye başladı. İlçede etkili olan kar yağışını fırsat olarak gören Fendoğlu, herkes gibi kardan insan yapmak yerine karı sanata dönüştürerek yöreye ait kültürel izleri taşıyan 12 kişilik folklor ekibi yaptı. Fendoğlu'nun evinin önündeki karlardan folklor ekibi yapmasını yoldan geçenler büyük ilgiyle izledi.

    Fendoğlu, "Nerde sanat yapılmaya uygun malzemeler olsa orda sanatımı yaparım ve bundan da derin mutluluk duyuyorum. Kar çalışmamıza gelince burada da yöremizin folklor ekibinin kardan heykellerini yaparak hem onların sanatına vefa borcumu ödedim hem de sanatımı icra ettim" dedi. (DHA)

    Fotoğraf: Selim Sonkaya/DHA

    Fotoğraf: Selim Sonkaya/DHA

    Fotoğraf: Selim Sonkaya/DHA

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