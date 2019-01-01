Suriyeli mültecilere saldırıda 1 kişi tutuklandı, 44 kişi serbest

Antep’te 23 Aralık’ta yaşanan tartışmada iki kişinin bıçakla yaralanması sonrası Suriyelilere dönük saldırılarla ilgili 1 kişi tutuklandı. Gazete Duvar’dan Murat Güreş’in haberine göre; saldırıdan, kentte yaşayan Suriyelilerin sorumlu tutulmasının ardından WhatsApp üzerinden örgütlenen bir grup, provokatif çağrılar yaptı.

Bu gelişme üzerine iki oğlu da bıçaklanan Ali Bağcı, olayın Suriyelilere yönelik düşmanlığa dönüştürülmemesini isteyerek, sağduyu çağrısı yaptı.

Ancak Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı İnönü Caddesi’ne dün gece gelen bir grup, silahlı ve bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırılarda 11 Suriyeli yaralandı.

Polis, saldırıya katıldıkları ve provokatif çağrılar yaptıkları belirtilen 45 kişiyi gözaltına aldı.

45 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 1’i tutuklandı, 44 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)