Öğrenciler sweatshirt için 65 lira istenmesine tepkili

Eren YÜCEBOY

İstanbul

İstanbul Kartal’da bulunan Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi 1700’e yakın öğrenci sayısıyla ilçenin en kalabalık okullarından biri. Daha önce fotokopi ücreti adı altında para toplayan okul idaresi bu kez de idare tarafından giyilmesi zorunlu tutulan okulun hazırladığı sweatshirtler için 65 lira para istiyor. Öğrencilerin verdiği bilgiye göre, idare geçtiğimiz cuma günü tören sırasında yaptığı açıklama ile artık okulun sweatshirtlerinin giyilmesinin zorunlu olduğunu ve sweatshirt ücretininse 65 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Ekonomik durumu itibariyle daha çok işçi emekçilerin ikamet ettiği Kartal’da öğrenciler kendilerinden 65 lira istenmesine tepkili.

Evrensel’e konuşan öğrenciler idarenin para talebinden şikayetçi. Öğrenciler haftalık harçlık olarak yalnızca 40 lira almalarına rağmen idareden 65 lira istenmesini kendilerine yönelik bir haksızlık olarak niteliyor. Öğrencilerin bazıları, okul kıyafetlerinin yenilenmesinin zorunlu bir ihtiyaç olmadığını belirterek idare tarafından istenen bu parayı ödemeyeceğini dile getiriyor.

Öğrenciler ekonomik kriz sürecinin derinleştiği ve günden güne daha da hissedilir hale geldiği koşullarda keyfi gerekçe ile para talep edilmesinin parasız eğitim hakkının gasbedilmesi olduğunu ifade etti.