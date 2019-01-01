CHP'li Aygun: Çiftçinin Cengiz İnşaat kadar değeri yok mu?

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Cengiz İnşaat’a verilen ayrıcalıklara dikkat çekerek iktidarın 2016 yılında Cengiz İnşaat’a ait 422 milyon liralık vergi borcunu sildiğini ve birkaç ay önce Diyarbakır-Mardin demir yolu inşaat ihalesini en yüksek fiyatı vermesine rağmen Cengiz İnşaat’ın aldığını hatırlattı.

Çiftçinin kan ağladığını, icra kapılarında süründüğünü belirterek, çiftçilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasını isteyen Aygun, “Çiftçimizin Cengiz İnşaat kadar değeri yok mudur?” dedi.

Yem, gübre ve mazot fiyatlarının dolara bağlı olarak arttığını ifade eden Aygun, çiftçilerin ürettiğiyle karnını doyuramaz hale geldiğini aktardı.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden vadesi geçmiş tüm tarımsal kredi borçlarının silinmesinive ana borç müktarının da beş yıla eşit taksitte bölünmesini içeren bir kanun teklifi verdiğini söyleyen Aygun, “Üretimden yanaysanız, milli ve yerli iseniz, gelin destek verin, bu teklifi yasalaştıralım” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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