Stranger Things'in 3. sezonu 4 Temmuz 2019'da başlıyor

İlk iki sezonuyla milyonlarca izleyiciye ulaşan Stranger Things'in 3. sezonunun 4 Temmuz 2019'da başlayacağı duyuruldu.

Netflix platformundan yayınlanan dizinin yeni sezonu "Bir yaz her şeyi değiştirebilir" ve "1985 asla aynı olmayacak" sloganlarını taşıyor.

Matt ve Ross Duffer kardeşlerin yarattığı Stranger Things, 1980'ler ABD'sinde geçiyor. 1980'lerin popüler kültürüne yaptığı göndermelerle tanınan bilim-kurgu ve korku öğeleri barındıran dizide 4 kafadarları Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp canlandırıyor.

Eleven karakterinde Millie Bobby Brown'ı izlediğimiz dizide Winona Ryder ve David Harbour da öne çıkan diğer isimler arasında. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Banliyönün ‘Tuhaf Şeyleri’

Netflix resmen duyurdu: Stranger Things'de 3. sezon başlıyor