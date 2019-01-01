Ümraniye’de veteriner kliniği talebi

İstanbul Ümraniye’de ‘Sokak hayvanları yalnız değildir’ adlı kampanya başlatan hayvan hakları savunucuları veteriner kliniği talep ettikleri Ümraniye Belediyesinden henüz bir cevap alamadıklarını belirtti. Veteriner kliniği için topladıkları imzaları belediyeye teslim ettiklerini belirten hayvan hakkı savunucularından Yazgülü Yıldırım, “Barınaktaki veteriner birimi yetersiz. Ümraniye'de çok büyük bir veterinerlik kliniğinin olması şart. Ama sadece klinik yetmediğini de anladık. Çünkü sokak hayvanlarının sorunları çok büyük. Öncelikle hayvanları besleyen yoksul kişilere mama desteği, ya da belli yerlere mama, besleme noktaları yapılması gerekiyor. Kedi ve köpek evlerinin yapılması gerekiyor, çünkü kışın sokakta donuyorlar. Yazın da su kapları ve sokaktaki hayvanlara tıbbi yardım talep ediyoruz” dedi. Ümraniye'deki hayvan barınağının şartlarının iyileştirilmesini de talep eden Yıldırım, “Her hayvan kendi sokağında yaşam hakkına sahiptir. Barınaklar olmamalı ama geçiş sürecinde insanlar bilinçleninceye kadar o barınakların daha yaşanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Kışın ısıtılması gerekiyor. Oraya giden hayvanların aşılarının yapılması gerekiyor” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)