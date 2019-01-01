Büyükada'da yangın: 9 at yaşamını yitirdi

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangında 9 atın yaşamını yitirdiği, 3 atın da yaralandığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Nizamoğlu Mahallesi Yörük Ali mevkisindeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahşap ahır kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 9 atın yaşamını yitirdiği, yaralanan 3 atın da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veterinerlerce tedavi altına alındığı belirtildi. Atlar, Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne tedavi edilecek.

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, "Geldiğimizde yangın çok ciddi manada ilerlemişti, itfaiyenin müdahalesine rağmen söndürülemedi. İki ahırımız kül olmuş durumda. 9 tane yanarak ölen atımız var, itfaiyenin tespiti o yönde. İkisi ağır olmak üzere 3 tane yaralı atımız var. Acımız da zararımız da çok büyük. Çok kötü bir olay." dedi.

Bölgede olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA