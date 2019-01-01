01 Ocak 2019 13:50Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ocak 2019 14:13
Yeni yılda alkollü içkide vergi yüzde 13.4 arttı
Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarına zam yapıldı. Vergi yüzde 13,4 oranında arttı.
Fotoğraf: Pixabay
Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına zam yapıldı.
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre vergi yüzde 13.48 oranında arttı.
50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı.
70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye yükseldi. Rakının ÖTV ve KDV ile birlikte toplam vergisi 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükselmiş oldu.
Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.(HABER MERKEZİ)