Yeni yılda alkollü içkide vergi yüzde 13.4 arttı

Mal ismi Vergi oranı (yüzde) Asgari maktu vergi tutarı (lira) Malttan üretilen biralar 63 1,7694 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası 0 8,6996 Köpüklü şaraplar 0 58,7753 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış 0 88,7064 Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar 0 70,4431 Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar 0 241,7315 Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 8,6996 Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler 0 241,7315 Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 0 241,7315 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 241,7315 Cin ve Geneva 0 241,7315 Votka 0 241,7315 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar) 0 241,7315 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar) 0 241,7315 Likörler 0 241,7315 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 241,7315 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 0 241,7315