Afganistan'da Taliban 20 askeri öldürdü
Taliban'ın saldırısı sonucu 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Öte yandan başka bir ilde askerler yanlışlıkla sivilleri vurdu.
Fotoğraf: Haroon Sabawoon/AA
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Sayyad ilçe merkezine 3 koldan saldırdığını belirtti.
Saldırıda 20 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ifade eden Amani, 23 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Amani, çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü bildirdi.
Taliban sözcüsü Kadi Yosuf Ahmadi, üç kontrol görevinin aşıldığı ve dün gece çok sayıda araca, silah ve mühimmata el konulduğunu söyleyerek saldırının sorumluluğunu üstlendi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ SİVİLLERİ VURDU
Öte yandan başka bir vilayette güvenlik güçleri yanlışlıkla sivilleri vurdu. Paktiya vilayetinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda yanlışlıkla sivillerin öldürüldüğü bildirildi. Bölge halkı saldırıda 6 sivilin öldürüldüğünü söylüyor. (DIŞ HABERLER)