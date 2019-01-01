Muş'ta besicilerin zorlu kar yolculuğu

Muş'a 46 kilometre uzaklığındaki 96 haneli Yukarı Yongalı köyündeki besiciler, yüksek kesimlerde bulunan ağıllardaki küçükbaş hayvanlarını sürüler halinde yerleşim yerine ulaştırıyor.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi bulduğu alanlardan indirilen koyun sürüleri, beyaz örtü üstünde görülmeye değer bir görsellik sunuyor.

Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

7 kilometre uzaklıktaki ağıldan yaklaşık 3 saatte yerleşim yerine ulaşan besiciler, zorlu yolculuk esnasında olası kurt saldırılarına karşı da tedbiri elden bırakmıyor.

Besiciler ve beraberindeki çobanlar, sürüye eşlik eden köpeklerle kurtlara karşı önlem alıyor.

Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Besicilerden Hüseyin Omur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlık bölgedeki yerleşim yerlerinde kar ve tipinin daha fazla etkili olduğunu anlattı.

Hayvanları kar yağışı öncesine kadar meralarda otlattıklarını belirten Omur, "Ağıllarda yem bittikten sonra zorunlu olarak köyümüze geldik. Bundan sonra bahara kadar hayvanlara köyde yem vereceğiz. Havalar ısınınca tekrar çıkacağız" dedi.

Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk/AA

Köyün geçim kaynağının hayvancılık olduğunu söyleyen Omur, "Kış aylarında yoğun kar ve fırtına nedeniyle köyümüzde adeta kar hapsi yaşıyoruz. Hayvanlarımızı köyümüzden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta kom dediğimiz ağıllardan köye getirdik. Bugüne kadar orada ot verdik. 250 koyunumuzu köye yaklaşık 3 saat süren zorlu bir yolculuk sonucu ulaştırdık" diye konuştu.

Kurt saldırısına uğramamak için köpeklerin de sürüye eşlik ettiğini anlatan Omur, "Koyunları getirirken sürüye 3-4 köpek eşlik ediyor. Ayrıca mutlaka 4 çoban birlikte olmamız lazım. Aksi halde kurtlar sık sık saldırıyor" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)