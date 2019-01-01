Moskova'da yeni yıl kutlaması sırasında ahşap köprü çöktü
Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlaması esnasında ahşap köprü çöktü, en az 13 kişi yaralandı.
01 Ocak 2019 13:29Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ocak 2019 13:44
Rusya'nın başkenti Moskova'da, Gorki Parkı'ndaki yeni yıl kutlamaları sırasında köprü çöktü.
Ahşap köprünün üzerinde bulunanlar çökme ile birlikte yere yuvarlandı. Olayda en az 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, köprünün çöktüğü o an bir amatör kamera tarafından kaydedildi. (DHA)