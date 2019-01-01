Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Konya Ereğli’nin Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa Akyüz Caddesi'ndeki evde yaşayan Ramazan (52) ve Ayten Elcil (46) çifti sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde çifti hareketsiz yatarken buldu.

112 Acil Servis ekipleri, Ramazan ve Ayten Elcil'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, evde yapılan incelemelerde aynı odadaki bir muhabbet kuşunun da öldüğü belirlendi. (Konya/AA)

ANKARA'DA SOBA KÜLÜ YANGINA NEDEN OLDU: 9 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Ankara'da Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 912. Cadde'de bulunan 3 katlı apartmanın 3. katındaki dairede yangın çıktı. Iraklı Türkmen bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında 6'sı çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

İlk incelemelerde apartman boşluğuna dökülen soba külünün bina inşaatında kullanılan tahtaları tutuşturduğu ve yangına neden olduğu belirlendi. Alevlerin temas etmesi sonucu daire giriş kapısının önündeki doğal gaz saatinde ufak çaplı patlama yaşandı.

Yangın sırasında evde bulunan ve patlamayı duyan 6'sı çocuk 9 kişi, mahalle sakinlerinin de yardımlarıyla dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 9 kişiyi ambulansta tedavi etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın anında evde bulunan Tarık Idress, olayın nasıl olduğunu anlamadıklarını belirterek, “Evde oturuyorduk, ateş geldi, zor çıktık. İki patlama oldu” dedi. (Ankara/AA)

5 SURİYELİ MÜLTECİ KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİ

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişilik Suriyeli aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Malazgit Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Mahsur Ailesi akşam sobaya kömür attıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerine kadar aileden haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evin kapısını açan ekipler İbrahim, Neva, Fadima, Meryem ve Cenah Mahsur'u yerde baygın yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan aile fertleri, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Adıyaman/DHA)