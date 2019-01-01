01 Ocak 2019 13:01
Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ocak 2019 14:13

Bölgede 453 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 453 mahalle ve köy ile ulaşım sağlanamıyor. 

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Bölgede 453 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor

Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

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    Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Tunceli, Ağrı ve Kars'ta 453 mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı . Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin kapalı yolları açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

    ERZURUM

    Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu. 27 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. 

    Kent merkezinde 28 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Fotoğraf: Şener Toktaş/AA

    ERZİNCAN

    Erzincan'da zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle 256 köy ile ulaşım sağlanamıyor.  İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan merkezde 10, ilçelerden Çayırlı'da 25, İliç'de 30, Kemah'ta 30, Kemaliye'de 52, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 50, Tercan'da 40, Üzümlü'de 12 olmak üzere toplam 256 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.  

    DERSİM

    Dersim'de kent genelinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 köy yolu kapandı.

    AĞRI

    Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

    Dün itibariyle 51 köy yolundan 49'unun ulaşıma açıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarını açabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. 

    Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

    KARS

    Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 köy ile ulaşım yapılamıyor.

    Kentte dün etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerin yoğun çalışmaları neticesinde bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

    Kar yağışı nedeniyle merkezde 4, Arpaçay'da 10, Sarıkamış'ta ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

    METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

    Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağış alacağı öngörülüyor.

    Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alacak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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