Trump'tan yeni yıl mesajı: 2018 yılı, tarihi başarıların yılı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

"2018 yılı tarihi başarıların yılı oldu" başlıklı videoda Trump, yönetimi döneminde başarılı bir ekonomik seyir izlediğini iddia etti, siyasi hamlelerini dile getirdi.

Videonun sonunda ise Trump, yeni yılın herkese mutluluklar getirmesi dileğinde bulundu. (DIŞ HABERLER)

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY