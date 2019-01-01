01 Ocak 2019 10:50
2019'un ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Yılbaşı tatili dolayısıyla İstanbul'da yollar boş kalırken trafik yoğunluğu yüzde 1'e kadar düştü.
Fotoğraf: DHA
1 Ocak’ın resmi tatil olması, İstanbul’da trafiğe de yansırken, TEM Otoyolu, D-100 Kara Yolu ile birçok bağlantı yollarında trafikteki seyreklik dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 1’e kadar düştü.
Haliç Köprüsü'nde araç yoğunluğu olmadığı görüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yolun boş olduğu görüldü.
Kadıköy ve Ataşehir'de yolların boş olması dikkat çekti.
Sürücüler yollarda rahat bir şekilde ilerledi. (HABER MERKEZİ)
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