Yardım çığlığı atan kadın 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Ankara'da bir binanın 4'üncü katından yardım çığlığı atan Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA
Ankara'da bir binanın 4'üncü katından yardım çığlığı atan Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva balkondan düşerek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Yüksel Caddesi'nde İnsan Hakları Anıtı yanındaki bir binanın 4'üncü katının balkonundan bir kadının yardım çığlığını duyanlar polise haber verdi.
Bu sırada Yüksel Caddesi'nde bulunan polis noktasında görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kadına yardım etmek üzere binaya girmeye çalıştı.
Apartmanın dış kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içeriye girmeye çalışırken yardım çağrısında bulunan kadın binanın arka kısmındaki balkondan zemine düştü.
Bunun üzerine binanın arka kısmına koşan polis ekipleri ağır yaralanan kadına müdahale etmeye çalışarak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri Kazakistan uyruklu Aigul Intykbayeva'nın (36) hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatan ekipler, çevredeki görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, Aigul Intykbayeva'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)