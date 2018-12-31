31 Aralık 2018 17:26Son Düzenlenme Tarihi: 31 Aralık 2018 17:50
Kocaeli'de sobadan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf: Fatih Gürbüz/AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre Gaziler Mahallesi'nde Emine Revanlıoğlu'ndan (19) haber alamayan iş yeri yetkilileri, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Emine Revanlıoğlu'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sağlık durumu ağır olan kadının eşi Ersin Revanlıoğlu (28) ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)