Hasan Akar’a 'Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret' suçundan ceza
Hasan Akar'a 'Atatürk’ün hatırasına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından bir kez daha 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Fotoğraf: YouTube
"Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarını işlediği gerekçesiyle aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 18. Ceza Dairesince bozulan Hasan Akar’ın, yeniden yargılanmasına devam edildi.
Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Akar’ın avukatı Mustafa Arıboğa katıldı. Akar’ın avukatı Arıboğa, müvekkillinin beraatini talep etti.
Mahkeme, sanık Hasan Akar’ı "Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak bu suçun basın yoluyla işlendiği gerekçesiyle cezasını 1 yıl 6 aya yükseltti.
Mahkemenin, sanığı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan da 1 yıl hapse mahkum etmesiyle Akar, bir kez daha toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. (HABER MERKEZİ)