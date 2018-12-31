Adana Ticaret Borsası Başkanı: Tarım sektörü için zor bir yıl oldu

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Adana ve Türkiye tarım faaliyetlerinin 2018 yılında birçok zorlukla karşılaştığını ve özellikle döviz kurunun yükselmesi sonucu ciddi dalgalanmalar gerçekleştiğini söyledi.

2018 yılında dövizin yükselişi ülkemize ciddi dalgalanma meydana getirdiğini, üreticinin kullandığı zirai ilaçlar, gübreler ve petrollerde ciddi artışlar olduğunu dile getiren Bilgiç,

“Bu durum tüm üreticileri olumsuz etkiledi. 2018 yılını bir şekilde geçiriyoruz ama durum düzelmez ise 2019 daha sıkıntılı bir yıl olacak. Hükümetimizin yeni yılda bu planlamaları yapıp, üreticiyi ayakta tutmanın yollarını bulması lazım. Üretici üretmez ise birçok ürün dışarıdan alınmak zorunda kalınıyor. Bu da ülkemizin her alanda zarara uğraması demektir. Bu yüzden Türkiye’nin tarımla ilgili planlamaları, ürün planlamaları iyi yapılmalı, üretici ve tüketiciyi en iyi şekilde kollanmalı ve korunmalıdır”.

Yağlı tohumlarda, pamukta, soyada üretim eksiğinin devam etmesinin ve buğdayda, mısırda dışa bağımlılığın artmasının ülkenin bereketli topraklarına zarar getireceğini belirten Bilgiç, doğru planlamayla tohum toprakla buluşmadan önce tarımsal desteklerin açıklanması gerektiğini söyledi. (Adana/EVRENSEL)