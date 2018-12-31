TESK: Emekli aylıkları iyileştirilmeli

Başta esnaf ve sanatkar olmak üzere tüm kesimlerdeki emeklilerin 2019’da maaşlarının iyileştirilmesi için müjdeli bir haber beklediğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Emekli esnafımızın aylıkları hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında. Yeni yılda başta BAĞ-KUR emeklilerimiz olmak üzere tüm emeklilerin aylıklarına iyileştirilme yapılmalı.Tüm emeklilerin emekli maaşları asgari ücretin altında kalmamalı” dedi.

EN UZUN ÇALIŞIP EN DÜŞÜK MAAŞI ESNAF ALIYOR

Yıllarca çalışıp en uzun prim gün sayısını ödeyen esnafın 2019’da emekli aylıklarına iyileştirme beklediğini kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dişini tırnağına takıp gece gündüz demeden dükkanının başında duran esnafımız başta olmak üzere tüm kesimler yeni yılda emekli aylıklarına yapılacak iyileştirmeyi dört gözle bekliyor. TÜİK verilerine göre tek kişinin açlık sınırı 1997.46 TL’dir. Asgari ücret 2019’da 2 bin 20 TL olarak belirlendi. Esnaf ve sanatkarımızın ve diğer kesimlerin aldığı emekli aylıkları açlık sınırının ve asgari ücretin altında kalıyor.

Oysa esnafımız emekli olabilmek için en uzun prim gün sayısını ödüyor. Emekli maaşları ne kadar artırılırsa piyasalar o derecede canlanır. Piyasaların canlanması ile de devletin vergi gelirlerinde artış meydana gelir. Yani emekliye verilen maaşla devlet zarar etmez. Emekli esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere tüm emeklilerin yeni yılda mağdur olmaması için emekli aylıklarına bir düzenleme getirilmeli ve düşük maaşlar asgari ücretin altında olmamalı.” (EKONOMİ SERVİSİ)