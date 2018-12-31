BBC'den Rusya'ya şikayet: Gazetecilerin bilgileri sızdırıldı

BBC, Rusya’da kurum için çalışan 44 gazeteciye ait bilgilerin internete sızdırılması üzerine Rusya hükümetine resmen şikayette bulundu.

Gazetecinin isimleri ve fotoğrafları 25 Aralık günü “Anayurt Rusya” adlı grup tarafından sosyal medya sitelerinde yayımlanmıştı. Liste ayrıca Rus pikabu.ru ve segodnya.ru sitelerinde de yayımlandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, 44 gazetecinin çoğu BBC Dünya Servisi için çalışan Rus vatandaşları.

BBC Dünya Servisi Başkanı Jamie Angus, en büyük endişelerinin Moskova’da kurum için çalışan personelin güvenliği olduğunu söyledi ve “Rusya yetkililerinden bu kaygı verici gelişmeyi incelemelerini istedik” diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov hafta sonu yaptığı açıklamada, BBC çalışanlarının listesinin yayımlanmasını, “Onaylamamış olsalar bile anlayışla karşıladıklarını” söyledi.

İngiliz Sunday Times gazetesi de, Edinburgh’da büro açan Rusya merkezli Sputnik radyosunu doğrudan ‘Rusya hükümeti yanlısı yayın yapan bir kuruluş’ olduğu yönünde bir haber yapmış ve burada çalışan gazetecilerinin bilgilerini yayımlamıştı. (DIŞ HABERLER)