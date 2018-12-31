Talepler karşılanmazsa 300 tutuklu daha açlık grevine başlayacak

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması talebiyle Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi 55’üncü gününde. 23 cezaevinde 91 tutuklunun süresiz dönüşümsüz açlık grevi devam ederken, 117 farklı cezaevinde ise 10’ar günlük süresiz dönüşümlü açlık grevi 4. gruplar tarafından devraldı.

Oltu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutukluların ise, 10 Aralık’ta başlatmış olduğu 10 günlük süresiz-dönüşümlü açlık grevi sürüyor. 3’üncü grubun devraldığı eylemde bulunan her grubun içerisinde ise yaklaşık 10 kişi bulunuyor.

DÖRDÜNCÜ GRUP DEVRALDI

Giresun E Tipi Cezaevinde ise 27 Kasım’da 3’er kişi ile başlatılan 10’ar günlük süresiz dönüşümlü açlık grevi eylemini önceki gün dördüncü grup devraldı. Egit Dolan, Ramazan Oğurlu ve Hamdullah Zengin tarafından başlatılan eylem sürerken, açlık grevindeki Egit Dolan, ailesi ile telefon görüşmesi yaptı. Annesi Sadiye Dolan’ı arayan Dolan, cezaevindeki tutsaklar olarak talepleri gerçekleşinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

SÜRESİZ DÖNÜŞÜMSÜZ AÇLIK GREVİ 17. GÜNÜNDE

Tecridin kaldırılması talebiyle 16 Aralık’ta, 5 farklı cezaevindeki 30 tutuklunun başlatmış olduğu süresiz-dönüşümsüz açlık grevi eylemi, 17’ncı gününde devam ediyor.

5 OCAK’TA YENİ GRUPLAR BAŞLAYACAK

Taleplerinin karşılanmaması durumundaysa Türkiye’deki Bandırma, Alanya, Kayseri, Tarsus, Tokat, Hilvan ve Siverek cezaevlerindeki 300 tutuklunun süresiz dönüşümsüz açlık grevi başlatacağı bildirildi.

DUYARLILIK ÇAĞRISI

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; 16 Aralık’ta başlatılan eylemdeki 30 tutukludan biri olan Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki Mehmet Bozdağ’ın babası Hacı Bozdağ, “Çocuğum bana ‘İnsan hakları heyeti, ailesi veya avukatların Sayın Öcalan ile görüşüp, kendilerine durumuyla ilgili herhangi bir bilgi verilmediği sürece eylemlerimizi sürdüreceğiz’ dedi.” diye konuştu. Demokrasiden, barıştan, eşitlikten vicdandan yana olan herkesin açlık grevcilerine duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, herkesi duyarlı olmaya çağırdı. (HABER MERKEZİ)

Leyla Güven süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladı

‘GEÇ OLMADAN HERKES ELİNDEN GELENİ YAPMALI’

Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Güven, Mezopotamya Ajansı’na gönderdiği mektupla sürdürdüğü eylemi ve sağlık durumu hakkında bilgiler verdi.

Güven, açlık grevinin kendisini düşünsel, ruhsal ve duygu boyutunda güçlendirse de bedensel olarak aynı şeyi söylemeyeceğini paylaştı. Güven, sağlığı hakkında şu bilgileri verdi:

“Beden açısından eskisi gibi olmadığım bir gerçek. Aktifliğim azalmış haliyle. 40’ıncı güne kadar havalandırmada birkaç saat volta atıyor, yürüyüş yapıyordum. Fakat son günlerde havaların soğuması hem de yorgunluk yürüme saatlerimi kısalttı. Yağışın olamadığı günler de en fazla bir saat volta ve yürüyüş yapabiliyorum. Sağlığım açısından şimdiye kadar ciddi bir sorunla karşılaşmadım. Genel olarak halsizlik, baş ağrıları, erken yorulma, sese, kokuya karşı hassasiyetler arttı. Yine son 10 gündür tansiyonda bir düşüş var. Belli bir kilo kaybı olsa da formu mu koruduğumu söyleyebilirim. Hatta arkadaşlar ‘Her gün daha güzelleşiyorsun’ diyorlar. Günlük rutin sağlık kontrollerim cezaevi reviri tarafından düzenli yapılıyor.”

Durumu hakkında bu bilgileri veren Güven, “Sayın Öcalan’a yaklaşım, tüm Kürt halkına yaklaşımdır” diye belirterek “Halkların kardeşliğine sahip çıkalım. Geç olmadan herkes elinden geleni yapmalı, tecrit kalkmalı” dedi. (HABER MERKEZİ)

17 cezaevinde 80 mahpus açlık grevinde

ADANA’DAKİ GÖZALTILARIN NEDENİ AÇLIK GREVİ

Adana’da evlerine polis baskını yapılarak gözaltına alınan 5 kişinin gözaltı nedeninin DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e destek amacıyla 16-17 Kasım tarihlerinde yapılan 2 günlük açlık grevi olduğu öğrenildi.

Adana’da pazar günü HDK Adana Sözcüsü Olcay Süzgün, DBP Adana İl Başkan Yardımcısı Hasan Kocaman, HDP Adana İl Yöneticisi Suphiye Bayav, DBP Adana İl Yöneticisi Güle Bal ve SYKP İl Başkanı Mehmet Ali Gülşen gözaltına alınmıştı.

HDP İl Örgütü İnönü Parkı’nda basın açıklaması düzenleyerek gözaltıları protesto etti. Basın metnini okuyan HDP Adana İl Başkanı Mahsun Eriğ, gözaltına alınan arkadaşlarının haksız, hukuksuz şekilde tamamen siyasi kararlarla gözaltına alındıklarını söyledi. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları AKP’nin iktidarda kalmak için yürüttüğü baskı politikalarına dikkat çekerek yapılan gözaltıların da her seçim öncesi yapıldığı gibi seçime giderken seçimde çalışacak arkadaşlarına yönelik olduğunu söyledi. (Adana/EVRENSEL)

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