Tarım sigortaları havuzu, 12 yılda 4.4 milyar TL tazminat ödedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım sigortaları havuzundan (TARSİM) 2006 yılından bu yana 4.4 milyar TL, 2018 yılında ise 506 milyon TL’lik hasar tazminatı ödendiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli verdiği bilgiye göre TARSİM’de ilk poliçenin kesildiği 2006 yılından bu yana 156.4 milyar TL’lik, 2018 yılında ise 32.3 milyar TL’lik tarımsal varlık sigortalandı. Bu yıl açılan hasar ihbar dosyası ise 322 bini geçti.

156.4 MİLYAR TL’LİK SİGORTALAMA

Bakan Pakdemirli, tarım sigortaları havuzu (TARSİM) tarafından ülke genelinde 2017 yılında 30.3 Milyar TL’lik ve 2018 yılında 32.3 Milyar TL’lik tarımsal varlığın sigortalandığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, İlk poliçenin kesildiği 01 Haziran 2006 tarihinden 05 Ekim 2018 tarihine kadar ise toplam 156.4 Milyar TL’lik tarımsal varlığın sigorta altına alındığını açıkladı.

EN ÇOK HASAR GÖREN ÜRÜNLER

Pakdemirli, ülkemizde en çok hasar gören ürünlerin listesini de açıkladı. Pakdemirli, Ülke genelinde üretimi yapılan tüm ürünlerde hasarlar oluştuğu görülmekle beraber; en çok buğday, arpa, çeltik, mısır, kayısı, üzüm, fındık, kiraz, portakal, mandalina, limon, elma, armut, erik, şeftali, nektarin, badem, ceviz, pamuk, zeytin, ayçiçeği, nohut, mercimek ürünlerindeki hasarların ön plana çıktığını bildirdi.

322 BİN ADET HASAR İHBAR DOSYASI

Bakan Pakdemirli, 2018 yılında ülke genelinde, tüm tarım sigortası branşlarında toplam 322 bin 549 adet hasar ihbar dosyası açıldığını ve TARSİM eksperleri tarafından söz konusu hasarların ekspertiz işlemlerinin tamamının gerçekleştirildiğini vurguladı.

TARSİM tarafından ülke genelinde 01 Haziran 2006 ve 05 Ekim 2018 tarihleri arasında 4.4 Milyar TL hasar tazminatı ödendiğini anlatan Bakan Pakdemirli, “2018 yılında ise 506 Milyon TL’lik hasar tazminatı ödenmiştir” açıklamasında bulundu.

FELAKET ÇOK, TAZMİNAT AZ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TARSİM’in sigortaladığı tarımsal varlık değeri ile ödediği hasar tazminatı arasındaki farka vurgu yaptı. Sadece bu yıl 32.3 milyar TL değerinde tarımsal varlığı sigortalayan TARSİM’in ödediği hasar tazminatının dikkat çekici olduğunu kaydeden Gürer, “Ülkemizde hava koşulları, kuraklık ve diğer nedenlerle pek çok ürün ciddi oranda hasar görüyor. Ancak ürünleri hasar gören çiftçilerimizin büyük çoğunluğu TARSİM’den faydalanamıyor. Çitçi kayıt sistemi (ÇKS) yaptırmayan üreticiler, TARSİM sigortasından da yararlanamıyor. TARSİM sigortasından her üretici yararlanabilmeli ve tüm çiftçiler bu sistem içinde olmalı, ciddi anlamda sistem dışı üretici var. Özellikle doğa koşulları birçok ilimizde büyük risk. Bu yolla binlerce ton ürün zayi oluyor. Sorun olmadan önlem alınmalı” dedi.

YÖNELTİLEN SORULAR

Soru önergesinde şu sorular yöneltilmişti:

2017 yılında tarımda sigortalanan varlık değeri miktarı ne kadardır?

Tarım hasar sigortası kapsamında hasar tespit edilen en çok hangi ürünler bulunmaktadır? 2018 temmuz ayına kadar tüm tarım sigortası branşlarında ihbar sayısı kaçtır?

İhbara sebep olan hasarlar hangi kalemlerden oluşmuştur?

Sigortalanan ürünlerde oluşan hasarlar sonucunda ne kadar ödeme yapılmıştır?

Haziran 2018 tarihine kadar ödeme yapılması gereken kaç çiftçi bulunmaktadır?

(HABER MERKEZİ)