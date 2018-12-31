İran, Taliban görüşmesini doğruladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Afganistan’ın istikrarı ve güvenliği” çerçevesinde İranlı yetkililerin Tahran’da Taliban heyetiyle görüştüğünü doğruladı.

Başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Kasımi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani’nin geçen haftaki Afganistan ziyaretinin ardından önceki gün de Tahran’da Taliban heyetiyle İranlı yetkililer arasında müzakerelerin gerçekleştirildiğini doğruladı.

Kasımi, “Şemhani’nin Afganistan ziyaretinin ardından dün Taliban’dan bir heyet Tahran’daydı” dedi. Söz konusu heyetin İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Abbas Arakçi’yle bir araya geldiğine işaret eden Kasımi şunları söyledi:

“Afganistan topraklarının yüzde 50’si Taliban’ın elinde. Afganistan’da istikrarsızlık ve güvenlik sorunları var. Bu konuda Eşref Gani hükümetiyle görüşüldü. (Tahran’daki) görüşmenin hedefi; Afganlı gruplarla hükümet arasında diyaloğun kurulması ve böylece barışın sağlanması.” (AA)