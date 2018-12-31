31 Aralık 2018 15:22
ABD heyeti, ‘FETÖ’ soruşturması delilleri için Türkiye'ye geliyor
ABD heyeti, ‘FETÖ’ soruşturmasına dair Türkiye’nin sunduğu deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'ye geliyor.
Fotoğraf: Pixabay
ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, ‘FETÖ’ soruşturmasına ilişkin Türkiye’nin ABD’ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere 3-4 Ocak’ta Ankara’da görüşmeler yapacak.
ABD’den aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu bir heyet, 3-4 Ocak’ta Ankara’da olacak.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu öne sürmüştü. (HABER MERKEZİ)