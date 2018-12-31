ABD heyeti, ‘FETÖ’ soruşturması delilleri için Türkiye'de

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, ‘FETÖ’ soruşturmasına ilişkin Türkiye’nin ABD’ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri ele almak üzere Ankara’ya geldi.

TOPLANTI 11 SAAT SÜRDÜ

Ankara Adliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı 11 saat sürdü. ABD ve Türkiyeli yetkililer arasında saat 10.30'da başlayan toplantı, 21.30'da sona erdi. İki ülke heyeti, görüşmeler sırasında sadece saat 17.00'de 20 dakikalık mola verdi.

DHA'nın adli kaynaklara dayandırdığı haberine göre tutuklu sanıklarından Kemal Batmaz, adliyeye getirilerek ABD'li heyetin sorularını cevapladı. 'FETÖ' davası sanıklarından olduğu ileri sürülen 2 kişinin de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile toplantıya bağlanarak bilgilendirme bulunduğu belirtildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Toplantının ardından ABD heyeti, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Toplantı ve içeriği ile ilgili Türkiyeli heyetten de bir açıklama gelmezken, Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha sonra toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin sözde sivil imamları Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un aynı yıl ocak, mart ve haziran ayları içerisinde ABD’de bulunduğunu öne sürmüştü. (HABER MERKEZİ)