31 Aralık 2018 14:44Son Düzenlenme Tarihi: 31 Aralık 2018 15:08
Anamur'da heyelan sonucu yol çöktü
Mersin'in Anamur ilçesinde yağış sonrası heyelan nedeniyle yolda çökme meydana geldi.
Fotoğraf: Mithat Ünal/DHA
Mersin'in Anamur ilçesinde yağış sonrası D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.
Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış, heyelanı da beraberinde getirdi. İlçede Melleç Mahallesi'ni D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlayan tali yol, aşırı yağışın çamurlaştırdığı toprağın kayması sonucu çöktü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı. (DHA)