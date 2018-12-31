SES'ten Öykü Arin şahsında tüm çocuklara kök hücre bağışı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, tüm lösemili çocuklara umut olmak adına kök hücre bağışı için kan verdi.

Karanfil sokaktaki Kızılay kan merkezine bağışta bulunan SES üyeleri, "Öykü Arin'e Umut Ol!" yazılı dövizlerle toplanarak ellerindeki balonları farkındalık yaratmak için dağıttılar.

Fotoğraf: Evrensel

Çocukluk çağındaki kanser vakalarında birinci sırada yer alan lösemiye karşı umut olmak için buluşup kan veren SES üyeleri, başta Öykü Arin olmak üzere tüm lösemi hastalarının tedavisi için çağrıda bulundu. (Ankara/EVRENSEL)

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