SES'ten Öykü Arin şahsında tüm çocuklara kök hücre bağışı
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri, Öykü Arin şahsında tüm lösemili çocuklara umut olmak adına kök hücre bağışı için kan verdi.
Fotoğraf: Evrensel
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, tüm lösemili çocuklara umut olmak adına kök hücre bağışı için kan verdi.
Karanfil sokaktaki Kızılay kan merkezine bağışta bulunan SES üyeleri, "Öykü Arin'e Umut Ol!" yazılı dövizlerle toplanarak ellerindeki balonları farkındalık yaratmak için dağıttılar.
Çocukluk çağındaki kanser vakalarında birinci sırada yer alan lösemiye karşı umut olmak için buluşup kan veren SES üyeleri, başta Öykü Arin olmak üzere tüm lösemi hastalarının tedavisi için çağrıda bulundu. (Ankara/EVRENSEL)
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