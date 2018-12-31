Kızılcaköylü kadınlar yeni yılda JES istemiyor
JES şirketini köye sokmayan Kızılcaköylü kadınlar her türlü müdahaleye rağmen mücadeleye devam ediyor. Kadınların bir de yeni yıl mesajları var.
31 Aralık 2018 14:50
Aydın Kadın Dayanışması, Kızılcaköy’e yapılmak istenen JES’lere karşı direnen kadınların nöbet çadırını ziyaret etti. Platform üyeleri kadınlarla hem sohbet ederken Kızılcaköylü direnen kadınlar da yeni yıl mesajı verdi. Kadınların 2019’dan dileği JES’in topraklarını terk etmesi. (HABER MERKEZİ)