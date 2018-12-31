31 Aralık 2018 13:39Son Düzenlenme Tarihi: 31 Aralık 2018 13:42
Rusya, casusluk iddiasıyla bir ABD'liyi gözaltına aldığını duyurdu
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir ABD vatandaşını Moskova’da gözaltına aldığı duyuruldu.
Fotoğraf: Pixabay
Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin casusluk yaptığını iddia ettiği bir ABD vatandaşını Moskova’da göz altına aldını duyurduğunu yazdı.
Federal Güvenlik Servisi (FSB) resmî sitesinde yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: "Rusya, Federal Güvenlik Servisi yetkilileri 28 Aralık 2018, Moskova’da ABD vatandaşı Paul Whelan’ı, casusluk görevinde olduğu sırada göz altına aldı."
Casusluk iddiasıyla kendisine karşı soruşturma başlatılan ABD vatandaşı suçlu bulunması halinde 10 ile 20 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilir. (DHA)