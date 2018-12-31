Bölge’de kar etkisi: 1297 yerleşim yerinin ulaşım yolları kapandı

Bölge illerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan, Kars, Dersim, Adıyaman, Malatya, Bingöl, Hakkari ve Şırnak’ta 1297 yerleşim yerinin ulaşım yolları kapandı. Kimi yerlerde ise okullar tatil edildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle merkez ile Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Sincik ve Tut ilçelerinde 111 köy ve mezranın yolları kapandı.

MALATYA

Malatya’da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 188 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum’da 27 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN

Erzincan’da merkezde 10, Çayırlı’da 35, İliç’de 35, Kemah’ta 40, Kemaliye’de 62, Otlukbeli’de 7, Refahiye’de 60, Tercan’da 40 ve Üzümlü’de 12 olmak üzere toplam 301 köy yolu kapalı bulunuyor.

ARDAHAN

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Ardahan’da, Posof İlçesine bağlı Sutoluk köyü yolu ulaşıma kapandı.

Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

KARS

Kar yağışı nedeniyle Kars’ın Arpaçay ilçesinde 2, Digor ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Soğuk hava nedeniyle Kars’taki Susuz Şelalesi dondu.

AĞRI

Ağrı’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

DERSİM

Dersim’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 212 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kent genelinde önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 40, Pülümür’de 40, Pertek’te 17, Ovacık’ta 32, Nazımiye’de 21, Mazgirt’te 43, Hozat’ta 15 ve Çemişgezek ilçesinde 4 olmak üzere toplam 212 köy yolu ulaşıma kapandı.

Fotoğraf: DHA

BİNGÖL

Bingöl’de kar dolayısıyla 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ

Hakkari’de de 30 köy ve 66 mezra yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı, ekiplerin bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ŞIRNAK

Şırnak merkezde 2, Uludere’de 3, Beytüşşebap’ta ise 19 olmak üzere toplam 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle bölgede pek çok yerde taşımalı eğitim veren okullar ile köy okullarında eğitime ara verildi. (HABER MERKEZİ)