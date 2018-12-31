Direnişteki işçiler: 2019'da sendikalı şekilde işbaşı yapmak istiyoruz
Türkiye’nin dört bir yanında 2019’u direnişle karşılayan işçilerin 2019’dan beklentisi sendikalı şekilde işbaşı yapmak.
31 Aralık 2018 12:31
2018 yurdun pek çok yerinde işçi direnişlerine sahne oldu. Kimi işyerlerinde işçilerin mücadelesi kazanımlarla sonuçlanırken; bazı fabrika ve işyerleri önündeki direnişlerse sürüyor. TARİŞ, Cargill, Flormar, TÜVTÜRK, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sibaş’ta sendika mücadelesi veren işçiler 2019’da da sendika hakları için mücadeleyi sürdürecekleri mesajını veriyor. Yeni yılı direnişle karşılayan işçilerin ortak talebi sendikalı olarak işe geri dönmek; ancak tek talep de bu değil... (EVRENSEL WEB TV)