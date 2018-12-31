Direnişteki işçiler: 2019'da sendikalı şekilde işbaşı yapmak istiyoruz

2018 yurdun pek çok yerinde işçi direnişlerine sahne oldu. Kimi işyerlerinde işçilerin mücadelesi kazanımlarla sonuçlanırken; bazı fabrika ve işyerleri önündeki direnişlerse sürüyor. TARİŞ, Cargill, Flormar, TÜVTÜRK, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Sibaş’ta sendika mücadelesi veren işçiler 2019’da da sendika hakları için mücadeleyi sürdürecekleri mesajını veriyor. Yeni yılı direnişle karşılayan işçilerin ortak talebi sendikalı olarak işe geri dönmek; ancak tek talep de bu değil... (EVRENSEL WEB TV)