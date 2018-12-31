Liderlerden yeni yıl mesajları

2019'a girilirken TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden yeni yıl mesajları geldi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, yeni yıl mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle, koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler döneminin geride kaldığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Bahçeli ise Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun "haklı ve meşru" olduğunu savunduğu yeni yıl mesajında "Milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi. Bahçeli ayrıca "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yeni yıl mesajlarında 2019 yılının barış, demokrasi ve özgürlüklerin kazanım yılı olması temennisinde bulundu. 2018'in amansız iktidar saldırılarıyla geçtiğinin vurgulandığı mesajda, "Demokrasi ve barış mücadelesini 2019’da da aynı cesaret ve umutla devam ettirmekte kararlıyız" denildi. Mücadele çağrısının yapıldığı mesajda "2019’u büyük insanlık değerleri ve evrensel haklar, eşitlik, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için başarılı adımların atılacağı bir yıl yapmak hepimizin elinde. İstersek ve inanırsak yapabiliriz" ifadelerine yer verildi.

Liderlerin yayınladıkları mesajlar şöyle:

TAYYİP ERDOĞAN

Fotoğraf: Cem Öksüz/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında Türkiye'nin giderek güçlenen demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği ve artan birikimi ile tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çektiğini öne sürdü.

29 Ekim'de tamamlanmadan açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden olduğunu savunan Erdoğan, ekonomiye dair ise şunları söyledi:

"Ağustos ayında başlayan kur faiz enflasyon saldırısını, ekonomimizin güçlü yapısı ve aldığımız tedbirlerle kısa sürede bertaraf ettik. Türkiye'yi önce 'kırılgan ekonomi' diye yaftalamaya, ardından da gerçekten kırmaya çalışanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bıraktık. İhracatımızı ve turist sayımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkarmayı, cari açığımızı da son dönemin en alt düzeyine indirmeyi başardık. Savunma sanayi başta olmak üzere, kritik sektörlerdeki tasarım, araştırma, geliştirme, üretim faaliyetlerini arttırarak sürdürüyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin fiilen uygulamaya girmesiyle ülkenin koalisyonlar, krizler, muhtıralar ve darbeler dönemini geride bıraktığını savunan Erdoğan, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah demokrasimizin, ekonomimizin ve devlet kurumlarımızın daha istikrarlı ve etkin işleyeceği yeni bir dönemi başlattık. Milletimiz 24 Haziran'da sandıkta ortaya koyduğu irade ile Türkiye'nin demokrasisine, hak ve özgürlüklerine, 16 yıldır devam eden reformlarına sahip çıktığını gösterdi. Bu seçimlerde şahsımı ve Cumhur İttifakı'nı tercih eden herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Ülkemizin büyümesi gelişmesi ve kalkınması ve hedeflerine ulaşması için yapılan bu tercihin, Türkiyeyi yeni ufuklara, 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına taşıyacağına inanıyorum."

Mesajında dış politikaya da değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden, kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi diplomaside ve sahada daha aktif bir politika izlemeye yöneltti. Esasen Türkiye, Suriye krizinde en başından beri insani ve ahlaki bir duruş sergilemiş, daima mağdurların ve mazlumların yanında yer almıştır. Biz, bölgemizle birlikte tüm dünyada istikrarın, adaletin, hoşgörü ve barışın tarafında saf tutuyoruz. Bu anlayışla Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Kahire'nin, Trablus'un, Saraybosna'nın, Kırım'ın hukukununu savunuyoruz. Medeniyetimizden ve ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz değerlerimiz, bize birliği, beraberliği ve kardeşliği yüceltmeyi öğütlemektedir.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, hakkında, hukukunda gözü yoktur. Bizim tek gayemiz, kendi milletimizi ve bölgemizde yaşayan kardeşlerimizi, emniyete, huzura ve güvenli bir geleceğe kavuşturmaktır. Ülkemiz, bölgesindeki olayların müsebbibi değildir, kurbanı da olmayacaktır. Attığımız tüm adımları, bu anlayışla planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Suriye'deki gelişmeler bu çabalarımızın neticeleridir. Irak'ın istikrarına da katkı yapmaya devam ediyoruz. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarımızı koruma hususundaki kararlılığımızı hem siyasi alanda hem de sahada gösteriyoruz. Hepsinden önemlisi, insani duruşumuzla dünyaya örnek oluyoruz."

Erdoğan, yurt içinde yaşanan çatışmalara ilişkin ise şunları dile getirdi:

"Terör örgütlerine göz açtırmadığımız, terörle mücadelede tarihimizin en büyük başarılarını kazandığımız bir yılı geride bıraktık. Güvenlik güçlerimiz ister dağlarda, şehirlerde, isterse sınırlarımız dışında olsun terör örgütlerinin tüm inlerine girerek teröristleri imha ediyor. Buradan bir kez daha terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Geride bıraktıkları ailelerine sabırlar diliyorum. Bu duygularla bir kez daha 2019 yılının ülkemiz, milletimiz, bölgemizdeki kardeşlerimiz ve tüm insanlık için barış huzur sağlık güvenlik ve refah içinde geçmesini temenni ediyorum."

DEVLET BAHÇELİ

Fotoğraf: DHA

Devlet Bahçeli ise yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesayında "2018’den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda bir güven, istikrar ve güvenlik burcu olarak sivrilebileceği değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun "haklı ve meşru" olduğunu savunan Bahçeli, "Milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin mesajı şöyle:

"2018’den geleceğe baktığımızda son derece umutluyuz, arzu doluyuz. Dünyayı siyasal ve ekonomik çalkantıların beklediği önümüzdeki yıllarda bir güven, istikrar ve güvenlik burcu olarak sivrilebiliriz. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmayacaktır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır. Nice badireden çıktık, nice belaları alt ettik. Anka kuşu gibi, her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Yaparız, başarırız, Türkiye’yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı’nın ahlak, muhteva ve müktesebatıyla taşıyabiliriz.

Fırat’ın doğusuna yapılacak haklı ve meşru harekâtla milli bekamız üzerinde oynanan oyunların bozulması, Menbiç’te sahne alan sinsi tiyatroların, kirli pazarlıkların, danışıklı dövüş süreçlerin bitirilmesi milli gaye olmalıdır. Terörü yenmiş, ekonomik saldırıları kökünden püskürtmüş, kur oyunlarını hepten bozmuş, faiz lobisinin entrikalarını bertaraf etmiş bir ülke olarak yeni bir Türk imza atılabilecektir. Bilinmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka kilidi, beraberlik ümidi; huzur, istikrar, bereket ve refah aşısıdır. Yeni sistem katılaşmış anlaşmazlıkları zaman içinde çözecektir. Artık hesap veren bir ülke değil, hesap soran bir Türkiye vardır."

SEZAİ TEMELLİ VE PERVİN BULDAN

Fotoğraf: Evrensel

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yenı yıl mesajında mücadele vurgusu öne çıktı. 2019 yılının barış, demokrasi ve özgürlüklerin kazanım yılı olması temennisinde bulunulan mesajda, "insanlık değerleri ve evrensel haklar, eşitlik, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için başarılı adımların atılacağı bir yıl yapmak hepimizin elinde. İstersek ve inanırsak yapabiliriz" denildi.

Buldan ve Temelli'nin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılını amansız iktidar saldırıları karşısında kararlı bir duruş, direnç ve mücadeleyle tamamlıyoruz. Büyük emek ve bedellerle sürdürdüğümüz demokrasi ve barış mücadelesini 2019’da da aynı cesaret ve umutla devam ettirmekte kararlıyız. Özgürlük ve eşitlik idealimize, demokrasi ve barış hedefimize karşı iktidarın her yönelimi, demokratik ve toplumsal muhalefeti biraz daha güçlendiriyor. Toplumsal adalet mücadelesi karşısında oluşturdukları şer ittifakı gücümüzü azaltmıyor, büyütüyor. Çünkü bizler her türlü insani ve ahlaki değeri ve ilkeyi çiğneyen iktidar zihniyeti karşısında yeni olanı, haklı ve adil olanı temsil ediyoruz.İnanıyoruz ki, zalimler er ya da geç gidecekler; zamanını doldurmuş olan tekçi ve otoriter anlayış er ya da geç çökecek. Bu koyu karanlık yerini yeni bir bahara bırakacak.

2019’u özgürlüklerin kazanıldığı bir yıl olarak yaşama umudumuz ve inancımız, mücadele ve direniş kararlılığımızı artırıyor. 2019’u büyük insanlık değerleri ve evrensel haklar, eşitlik, demokrasi, barış, adalet ve özgürlük için başarılı adımların atılacağı bir yıl yapmak hepimizin elinde. İstersek ve inanırsak yapabiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılınızı kutluyoruz. 2019’un halklarımız için kazanımlar yılı olmasını diliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Yeni yılı neden 1 Ocak’ta kutluyoruz?