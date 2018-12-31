İmar Barışı'nda süre uzatıldı

Birçok kaçak yapının yasallaşmasının ve kamu arazilerinin satışının önünü açtığı için eleştirilen İmar Barışı'nda süre 6 ay daha uzatıldı. Sürenin bugün sona ermesi bekleniyordu.

İmar Barışına şimdiye dek 9 milyon 600 bine yakın kişi başvurmuştu.

'EKONOMİK VE SİYASİ RANT HESABIYLA SÜRE UZATILIYOR'

Sürenin uzatılması kararını değerlendiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu iktidarın ekonomik ve siyasi rant hesaplarıyla süreyi ikinci defa uzattığına dikkat çekildi. TMMOB İstanbul İKK, "İstanbul özelinde bu imar affı, doğa olayların afete dönüşerek binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, meşrulaştırılan kaçak yapı stoku nedeniyle depremlerin yıkıcı etkisinin artmasına, dere yataklarında ve kıyılardaki kaçak yapılar ise sel felaketlerine yol açacaktır" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’de milyonlarca kaçak yapıyı ilgilendiren, mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları kapsayacak bu imar affı daha önce çıkarılan imar aflarında rastlanmayan ölçüde geniş bir kapsam ile hayata geçirilmiş durumda.

İmar barışı uygulamalarının ülkedeki tüm yerleşmelerin sağlık ve güvenliğinin yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını tehdit altına almakla kalmayıp, uygulanmaya başlandığı andan itibaren sayısız bireysel ve kurumsal hukuk davasının konusu olacağı ve özellikle sit alanlarında ayrıcalıklı bir biçimde kapsam dışında bırakılan ve aynı statüyü taşıyan alanlardan gelecek itirazlar sonucunda daha da genişleme eğilimi taşımakta olduğu açıktır.

'KAMUSAL KAYNAKLARIMIZ YOK EDİLİYOR'

İstanbul özelinde bu imar affı, doğa olayların afete dönüşerek binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, meşrulaştırılan kaçak yapı stoku nedeniyle depremlerin yıkıcı etkisinin artmasına, dere yataklarında ve kıyılardaki kaçak yapılar ise sel felaketlerine yol açacaktır. Ayrıca orman alanları, içme suyu havzaları, tarihi, doğal, kentsel, arkeolojik sit alanları üzerinde inşa edilen kaçak yapıların af kapsamına alınmasıyla kamusal kaynaklarımız da yok edilmektedir.

Boğaziçi öngörünüm bölgesinin de imar affı sınırlarına dâhil edilmesiyle ilgili bölge sınırları içerisindeki bina ve tesisler dâhil olmak üzere, bütün kaçak yapılar yasal hale getirilerek, tarihi ve kültürel mirasımız zarar görecektir.

KAÇAK YAPILAŞMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Kaçak yapı stokunun meşrulaştırılması, ülkemizin köklü sorunlarından biri olan kaçak yapılaşmanın sürmesine ve gelecekte yapı güvenliği konusunda yeni sorunlara sebep olmaktadır. İmar aflarıyla kaçak yapı teşvik edilmekte, planlama, mimarlık ve mühendislik süreçlerini uygulanamaz hale getirilmektedir.

Bu hususta imar affının bir toplum sağlığı ve güvenliği sorunu olduğu kabulüyle, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir çevre için siyasi iktidarı Anayasal görevini yapmaya davet ediyoruz. Sermaye ile yapılan “barış” olarak tarihe geçecek bu imar affı uygulamasından, imar affı süresinin ekonomik ve siyasi rant hesaplarıyla uzatılmasından, halk sağlığı ve güvenliği yerine sermaye tercihinden, acil olarak vazgeçilmeli, planlama, mimarlık mühendislik süreçleri işletilerek sağlıklı ve nitelikli yapı stoku oluşturulmalıdır." (HABER MERKEZİ)

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