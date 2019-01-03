Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 39'a yükseldi

Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi. 10 katlı binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen patlamada çöken blokun enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy, yaptığı açıklamada, enkazdan 39 cesedin çıkarıldığını bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, yaptığı açıklamada, son cesedin çıkarıldığını belirterek, enkaz altında ceset kalmadığını ifade etti. Çupriyan, arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrindeki 10 katlı bir binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından bir bebek patlamadan 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı. Patlamada şu ana kadar 24 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Patlama sırasında binada olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişinin akıbeti ise belli değil. Olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bir günlük yas ilan edildi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Basın Servisi