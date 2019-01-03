Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 37'ye yükseldi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan gaz patlamasının ardından oluşan enkazda 37 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık yetkilisi, çıkarılan tüm cesetlerin yetişkin bireylere ait olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrindeki 10 katlı bir binada 31 Aralık'ta sabah saatlerinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Çöken binanın enkazından bir bebek patlamadan 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı. Patlamada şu ana kadar 24 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Patlama sırasında binada olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişinin akıbeti ise belli değil. Olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bir günlük yas ilan edildi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Basın Servisi