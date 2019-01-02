Rusya'daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 14'e yükseldi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan doğal gaz patlamasında yaşamını yitirenlerin sayısının 14'e yükseldiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan gaz patlamasının ardından oluşan enkazda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık yetkilisi, çıkarılan tüm cesetlerin yetişkin bireylere ait olduğunu belirtti. Enkazın altında kalan yaklaşık 29 kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Çelyabinsk bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sonucunda yıkıntıların altından 1’i çocuk 14 kişinin cesedi çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

'GÖÇÜK RİSKİ VAR'

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, göçük riski oluşması nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmenin imkansız olduğunu ifade etti. Ziniçev, göçük riskinin ortadan kaldırılmasının ardından enkaz kaldırma ve arama çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.

11 AYLIK BEBEK ENKAZDAN KURTARILDI

Çelyabinsk Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri, 11 aylık bir bebeği enkazdan canlı olarak çıkardı. Rusya Sağlık Bakanlığı, cinsiyeti erkek olduğu belirlenen bebeğin durumunun son derece ağır olduğunu, doktorların bebeği yoğun bakım ünitesinde muayene ettiğini belirtti. Canlı çıkarılan 11 aylık bebeğin yaşam destek üniteleriyle donatılmış özel bir uçakla Moskova'ya sevk edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehrindeki bir binada 31 Aralık'ta doğal gaz patlaması sonucunda 100'den fazla kişinin yaşadığı 48 daire zarar görmüştü. Patlamada 13 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Patlama sırasında binada olduğu düşünülen yaklaşık 30 kişinin akıbeti ise belli değil. Olay nedeniyle Çelyabinsk bölgesinde bir günlük yas ilan edildi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Basın Servisi