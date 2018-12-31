Rusya'da doğalgaz patlaması: En az 3 ölü, 78 yaralı

Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. Apartman sakinleri saat 06.00 civarında büyük bir gürültüyle uyandı; patlamanın şiddetiyle binanın bir bölümü yıkılırken en az 3 kişi hayatını kaybetti. Enkazın altından yardım çığlıkları geldiği belirtiliyor.

RIA ajansına göre, Magnitogorsk kentindeki bir binada meydana gelen doğalgaz patlamasında en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişinin de binanın enkazının altında olduğu belirtiliyor. Patlama, 110 kişinin yaşadığı binada meydana geldi. Patlama sırasında, 31 Aralık gününün Rusya’da resmi tatil olmasının da sonucunda bu kişilerin uyumakta olduğu sanılıyor. Patlamada, en az 48 dairenin zarar gördüğü belirtiliyor. Yetkililer, şu ana dek 16 kişinin tahliye edildiğini, üç kişinin enkazdan kurtarıldığını açıkladı. Enkazın altından yardım çığlıkları geldiği de belirtiliyor. (HABER MERKEZİ)