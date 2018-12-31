İZBAN'ın itirazı reddedildi; grev sürüyor

İZBAN'da bir kez daha başlatılmak istenen grev kırıcı hamle mahkeme tarafından kabul görmedi. İZBAN'ın itirazını reddeden mahkeme talebi hukuka aykırı buldu.

Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, İzmir Banliyö A.Ş'in (İZBAN), ek tren seferlerle ilgili yaptığı itirazını değerlendirdi. İZBAN'ın avukatları tarafından yapılan başvuruda grev boyunca taşeron makinistlerle işletilmek istenen tren seferlerinin çalıştırılmasının önündeki kararın kaldırılması istendi.

Bugün yapılan ara karar duruşmasına İZBAN'ın avukatları ile grevdeki İZBAN işçileri, Demiryol-İş Sendikası yöneticileri ve avukatı katıldı. İZBAN'ın itirazlarını sunarak avukatı tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Sendika avukatı ise İZBAN'ın dilekçesinde taşeron makinistlerin işe eğitmen olarak alındığı ifade edildiğini belirtti ve tedbir kararının devam etmesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme itirazı istinaf yolu açık olmak üzere reddetti.

24 ARALIK'TA DURDURULMUŞTU

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmış, İZBAN'ın grevin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla koyduğu ek seferler sendikanın başvurusu üzerine Karşıyaka 1. İş Mahkemesi kararıyla 24 Aralık'ta durdurulmuştu. (İzmir/EVRENSEL)