31 Aralık 2018 10:52
İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı
İstanbul'daki metro seferleri, yılbaşı kutlamaları nedeniyle saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
Fotoğraf: DHA
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda metro seferlerinin yılbaşı nedeniyle saat 02.00'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız; yılbaşı gecesi tüm raylı sistem hatlarımızda, seferler saat 02.00'a kadar uzatılmıştır. Yeni yılınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz" denildi. (HABER MERKEZİ)
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