2. Ordu Komutanı Metin Temel 'pasif göreve çekildi'

24 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Odatv'nin haberine göre kulislerde Temel'e verilen daha pasif yeni görevin "istifa et" mesajı olduğu konuşuluyor. Temel'in Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile anlaşamadığı öne sürülüyor.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla Tunceli 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 3. Ordu Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı'na atandı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce'nin seçimler öncesi iftar programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alkışladığı için Orgeneral İsmail Metin Temel'e "Türk ordusunun generali misin, Ak Parti’nin il başkanı mısın? Herkes haddini bilecek, herkes kurallara uyacak. Herkes anayasaya, yasaya uyacak. Bir general öyle bir şey yapamaz. Onun apoletlerini sökeceğim” demişti.

Bu sözlerin üzerine Erdoğan ve Cumhur İttifakı, İnce'yi sert sözlerle eleştirmişti. Ayrıca İnce hakkında soruşturma başlatılmıştı. (HABER MERKEZİ)

Muharrem İnce hakkında 'apolet soruşturması' başlatıldı

2. Ordu Komutanlığı’na Korgeneral İsmail Metin Temel atandı