IŞİD’li Ayşenur İnci tutuklandı

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da mahkemece serbest bırakılan IŞİD'li Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Adıyaman'a getirilen IŞİD'li Ayşenur İnci'nin, 19 Aralık'ta sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, İnci hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Kent merkezindeki evinde gözaltına alınan İnci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

IŞİD üyesi 24 yaşındaki Ayşenur İnci, 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, babası kızının kaybolduğuna ilişkin emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan IŞİD'li Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Adıyaman'a getirilen İnci, 19 Aralık'ta nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. (HABER MERKEZİ)