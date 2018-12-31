31 Aralık 2018 10:20
Son Düzenlenme Tarihi: 31 Aralık 2018 10:57

IŞİD’li Ayşenur İnci tutuklandı

Mavi kategoride arandığı halde 19 Aralık'ta serbest bırakılan IŞİD’li Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

IŞİD’li Ayşenur İnci tutuklandı

Fotoğraf: Kemal Karagöz/AA

    • Paylaş

    İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride yer alan, başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan ve 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduktan sonra getirildiği Adıyaman'da mahkemece serbest bırakılan IŞİD'li Ayşenur İnci, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

    AA'da yer alan habere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından Adıyaman'a getirilen IŞİD'li Ayşenur İnci'nin, 19 Aralık'ta sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, İnci hakkında tutuklama kararı çıkarttı. Kent merkezindeki evinde gözaltına alınan İnci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    NE OLMUŞTU?

    IŞİD üyesi 24 yaşındaki Ayşenur İnci, 30 Ekim 2014'te Adıyaman'daki evinden ayrılmış, babası kızının kaybolduğuna ilişkin emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kayıp kızın bulunması için yaptığı çalışma kapsamında evden kaçan İnci'nin Suriye'ye bağlı Mayadin bölgesinde olduğunu ortaya çıkarmıştı.

    İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde mavi kategoride bulunan ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulan IŞİD'li Ayşenur İnci, 15 Aralık'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Adıyaman'a getirilen İnci, 19 Aralık'ta nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. (HABER MERKEZİ)

    1.5 milyon TL ödül konan IŞİD'linin serbest kalması Meclis gündeminde

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Kasım ayında dış ticaret açığı 651 milyon dolar oldu
    SONRAKİ HABER

    İZBAN'ın itirazı reddedildi; grev sürüyor
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    2019, Türkiye’nin ‘iki kırmızı çizgisi’yle imtihan yılı olacak

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yeni yılı nasıl karşılamalı?

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    İnsanlık için yeni bir yıl olsun!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    2018’den 2019’a spor medyasına 3 soru

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Anadolu’nun sağlıklı yapı gereçleri – 3-
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Rusya'da doğalgaz patlaması: En az 3 ölü, 78 yaralı
    Rusya'da doğalgaz patlaması: En az 3 ölü, 78 yaralı

    Rusya'nın Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda doğalgaz patlaması meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin yerel seçim için hazırladığı takvim yarın başlayacak
    YSK'nin yerel seçim için hazırladığı takvim yarın başlayacak

    YSK’nin hazırladığı seçim takvimine göre seçime katılabilecek siyasi partiler 2 Ocak'ta belirlenecek, seçmen listeleri 4 Ocak'ta askıya çıkacak.

    Batı Şeria'da 10 Filistinli gözaltına alındı
    Batı Şeria'da 10 Filistinli gözaltına alındı

    İsrail askerleri, işgali altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

    İZBAN'ın itirazı reddedildi; grev sürüyor
    İZBAN'ın itirazı reddedildi; grev sürüyor

    İZBAN yönetiminin ek seferlerin durdurulması yönündeki karara yaptığı itiraz reddedildi.

    İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı
    İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

    İstanbul'daki metro seferleri, yılbaşı kutlamaları nedeniyle saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

    ABD'deki gazetelere siber saldırı dağıtımı etkiledi
    ABD'deki gazetelere siber saldırı dağıtımı etkiledi

    ABD'deki bazı gazeteler, 29 Aralık'ta yaşanan siber saldırı nedeniyle basım ve dağıtım sorunları yaşadı.

    2. Ordu Komutanı Metin Temel 'pasif göreve çekildi'
    2. Ordu Komutanı Metin Temel 'pasif göreve çekildi'

    Muharrem İnce'nin "Apoletlerini sökeceğim" demesiyle hatırlanan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, daha pasif bir göreve alındı.

    'Köprü geçişleri affı' 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek
    'Köprü geçişleri affı' 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

    Yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçen sürücülere kesilen cezalara 1 Ocak'ta 'af' gelecek.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    Cüzdanlara uygun yılbaşı menüsü
    Cüzdanlara uygun yılbaşı menüsü
    Yeni yılı neden 1 Ocak’ta kutluyoruz?
    Yeni yılı neden 1 Ocak’ta kutluyoruz?
    Liverpool, Arsenal'i de 5 golle geçti
    Liverpool, Arsenal'i de 5 golle geçti
    Popovich: Devrim deyince aklıma Che, Lenin geliyor
    Popovich: Devrim deyince aklıma Che, Lenin geliyor
    Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' soruşturması: 60 gözaltı kararı
    Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' soruşturması: 60 gözaltı kararı

    Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 15.9 artırıldı
    Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 15.9 artırıldı

    Motorlu taşıtlar vergisinde 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak belirlendi.

    Gülmen ve Özakça’ya destek verenlerle ilgili davalarda beraat çıktı
    Gülmen ve Özakça’ya destek verenlerle ilgili davalarda beraat çıktı

    Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verenlerle ilgili iki davada beraat çıktı. Mahkemeler, 'Şiddet yoksa yürüyüş hakkı engellenemez' dedi.

    Hatay'da bir kadın öldürülüp çöpe bırakılmış halde bulundu
    Hatay'da bir kadın öldürülüp çöpe bırakılmış halde bulundu

    Hatay'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış bir kadın cenazesi bulundu.

    HSBC Genel Müdürü Kervancı'ya "Erdoğan'a hakaret" soruşturması
    HSBC Genel Müdürü Kervancı'ya "Erdoğan'a hakaret" soruşturması

    HSBC Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında 'Cumhurbaşkanına hararet' suçundan soruşturma açıldığı öğrenildi.

    ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması
    ABD'li senatörden "Suriye'den çekilme" açıklaması

    ABD'de Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin yavaşlatıldığını söyledi.

    Ankara'daki yangınlarda 1 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan etkilendi
    Ankara'daki yangınlarda 1 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan etkilendi

    Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı yangında 1 kişi yaralandı, 10 kişi dumandan etkilendi.

    2018'de sağlık: Şu an 500 ilaç temin edilemiyor
    2018'de sağlık: Şu an 500 ilaç temin edilemiyor

    Sağlık alanın 2018'ni değerlendiren ATO Başkanı Bulut, kriz ortamının sağlığı çok kötü etkilediğini, ilaç alımlarında sıkıntı olduğunu söyledi.

    Tezcan Karakuş Candan: Ankara sermayeye rant için hormonlu büyüdü
    Tezcan Karakuş Candan: Ankara sermayeye rant için hormonlu büyüdü

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Karakuş Candan, yeni rezidans ve büyük ölçekli projelerle sermaye birikimi sağlanmaya çalışıldığına dikkat çekti.

    CMS’de ‘Etik Hat’ tehdidi: Sorunlarını bildiren işçiler işten atılıyor
    CMS’de ‘Etik Hat’ tehdidi: Sorunlarını bildiren işçiler işten atılıyor

    Jant devi CMS'de işçilerin sorunlarını çözmek üzere kurulduğu iddia edilen ‘Etik Hat’a şikayetini bildiren işçi yaptığı işten oluyor.

    Esnafın tek temennisi işlerin daha kötüye gitmemesi
    Esnafın tek temennisi işlerin daha kötüye gitmemesi

    2018'i ekonomik açıdan çok zor geçirdiklerini anlatan kuruyemiş esnafı Mehmet Dina, gelecek yıldan umutsuz.

    Flormar işçileri: Yeni yıldan beklentimiz sendikalı çalışmak
    Flormar işçileri: Yeni yıldan beklentimiz sendikalı çalışmak

    Sendika hakkı için direnen Flormar işçilerinin yeni yıldan beklentileri: Sağlık, mutluluk ve sendikalı çalışmak.

    İZBAN işçileri: İlk defa yılbaşına çalışmadan gireceğiz
    İZBAN işçileri: İlk defa yılbaşına çalışmadan gireceğiz

    Daha önce yıl başına çalışarak giren İZBAN işçileri bu sene yıl başını grevde geçiriyor.

    Menbic’de neler oluyor?
    Menbic’de neler oluyor?

    Arap coğrafyasında geçen hafta: Suriye ordusunun Menbic’e girdiğini duyurması ‘Türkiye’nin hesapları karıştı’ yorumlarına neden oldu.

    Roboski dosyası kapandı, ailelerin yaraları açık kaldı
    Roboski dosyası kapandı, ailelerin yaraları açık kaldı

    19’u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti. Aileler, hukuk yollarının tüketilmesine tepkili.

    HDP, 15 merkezde belediye eş başkan adaylarını belirledi
    HDP, 15 merkezde belediye eş başkan adaylarını belirledi

    HDP Batman, Dersim ve Hakkari'nin aralarında olduğu 15 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi.