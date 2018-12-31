Kasım ayında dış ticaret açığı 651 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; kasım ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15 milyar 529 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2017'nin kasım ayında yüzde 69.1 iken, 2018'in kasım ayında yüzde 96 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.8, ithalat yüzde 0.6 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2018 yılı kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.4 arttı, ithalat yüzde 21.2 azaldı.

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10.9 artarak 7 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 kasım ayında yüzde 49.1 iken, 2018 kasım ayında yüzde 49.8 oldu.

EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA'YA

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 kasım ayında 1 milyar 430 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 871 milyon dolar ile İtalya ve 855 milyon dolar ile Irak takip etti.

EN YÜKSEK İTHALAT RUSYA'DAN

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018'in kasım ayında 1 milyar 756 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 566 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 391 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 107 milyon dolar ile ABD izledi.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN FASILLAR

Kasım ayında fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 430 milyon 640 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 486 milyon 389 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

EN ÇOK İTHAL EDİLEN FASILLAR

Kasımda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 449 milyon 19 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 953 milyon 141 bin dolarla "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36,3 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,8 oldu. Kasımda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42,4 olarak hesaplandı. (EKONOMİ SERVİSİ)