Hava Kuvvetleri'nde 'FETÖ' soruşturması: 60 gözaltı kararı

'FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı toplam 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki görevli kişilerin, "FETÖ'nün mahrem imamlar" ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirtildi. 'FETÖ' ile irtibatları olduğu söylenen 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 8'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 31'i astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Hakkında gözaltı kararı olan kişilerden bazılarının gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam eden şüphelilerden 8'inin pilot olduğu bildirildi. (HABER MERKEZİ)