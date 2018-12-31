Çin: ABD ile ilişkilerimizi daha da geliştirmeye hazırız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Arjantin'de düzenlenen G-20 toplantısında da üzerinde durulduğu gibi, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrar ile desteklenen ikili ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile ikili ilişkilerde yarım asıra yakın bir zamanda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğini söyleyen Lu Kang, iki ülke ilişkilerinin son 40 yılda zorlu bir yolculuktan geçerek ilerlediğini aktardı. İş birliği alanında "tarihi başarılara imza atıldığını" söyleyen Lu Kang, "40 yıl önce ikili ticaret hacmi 2.5 milyar dolar düzeyindeydi; 2017 yılında 580 milyar doları da aştı" dedi.

Gelişmelerin çok önemli birikimler olarak kabul edilmeleri gerektiğini savunan Lu Kang, "İki taraf da, birbirinin stratejik hedelerine tarafsız ve aynı zamanda ılıman bir şekilde yaklaşmalıdır. Aynı zamanda, iki ülkenin de stratejik iletişimi güçlendirmek için çaba göstermeleri gerekir. Bu, aynı zamanda yanlış anlama ve yargılamaları da önleyecek ve karşılıklı güveni pekişecektir" dedi.

Lu Kang, Çin'in ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduğunu ekledi.

ABD hükümetinden bir heyetin, Çinli yetkililerle ticaret görüşmeleri için 7 Ocak'ta Pekin'e gideceği açıklanmıştı. (DIŞ HABERLER)

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