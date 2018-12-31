Gülmen ve Özakça’ya destek verenlerle ilgili davalarda beraat çıktı

İhraç edildikleri mesleklerine dönmek için oturma eylemi ve ardından tutuklanarak gönderildikleri cezaevinde açlık grevi yapan akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek verenlerle ilgili iki davada beraat çıktı. Mahkemeler, "Cebir ve şiddete başvurmamak koşulu ile herkes önceden izin almadan toplantı ve yürüyüş hakkına sahiptir" dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Ankara Yüksel Caddesi’nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek amacıyla 22 Mayıs 2017’de bir araya gelen 19 kişi hakkında, 2911 sayılı ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırılık’ suçlamasıyla Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme, sanıkların beraatına karar verdi. Gerekçeli kararda özetle şöyle denildi: Toplantının silahsız, saldırısız, Anayasa’nın 34. maddesinde ve AİHS’nin 11. maddesinde koruma altına alındığı gibi barışçıl bir etkinlik olduğu; asayişi/kamu düzenini bozduğuna, yasaklanmasını gerektiren gerçek bir tehlikenin mevcut olduğuna ilişkin somut bir kanıt bulunmadığı, ifade özgürlüğü ve toplantı özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. (HABER MERKEZİ)

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevini sonlandırdı