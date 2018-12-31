Hatay'da bir kadın öldürülüp çöpe bırakılmış halde bulundu

Hatay'da çöp konteynerinin yanına bırakılan çuval içerisinden, el ve ayakları bağlanmış bir kadın cenazesi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan, 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

DHA'da yer alan habere göre, olay 30 Aralık'ta merkez Antakya ilçesindeki Tabakhane Caddesi'nde meydana geldi. Caddede temizlik işi yapan belediye işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan çuvalı almak istedi. Çuvalın ağır olduğunu fark eden işçiler, içini açıp baktıklarında kadın cenazesiyle karşılaştı. İşçilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polislerin olay yerinde yaptığı incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan ve 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, el ve ayaklarının bağlı olduğu tespit edildi. Polis ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelenin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı. Kadının kimliği araştırılırken ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Polis, kadın cenazesini çuval içeresinde çöp konteynerinin yanına bırakan kişi ya da kişleri tespit etmek için çok yönlü araştırma başlattı. (HABER MERKEZİ)