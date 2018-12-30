‘Ankara Gar’ın En Kara Günü’ kitabının tanıtımı yapıldı

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından hazırlanan ve geliri 10 Ekim Ankara Gar Katliamında hayatını kaybeden BTS üyelerinin çocuklarının eğitimi için kullanılacak olan “Ankara Gar’ın En Kara Günü” kitabının tanıtım etkinliği Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Lokalinde yapıldı.

KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte 10 Ekim Ankara Katliamıyla ilgili sinevizyon gösterimi de yapıldı.

Kitap tanıtım etkinliğinde konuşan BTS Zonguldak İl Temsilcilisi Ertuğrul Engiz, 10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara Garı önünde ülke tarihimizin en büyük katliamının yaşandığını, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla, emek, barış ve demokrasi için bir araya gelen on binlerce insanın, IŞİD üyesi canlı bombaların hedefi olduğunu belirti.

Engiz, “Güneşli bir Ankara sabahında Ankara Gar’ında toplanılmaya başlandığı ve saatlerin 10.04’ü gösterdiği anda IŞİD üyesi iki canlı bombanın üzerlerindeki bombaları patlatması sonucu o ana kadar davul zurna eşliğinde halaylar çekilirken gülen yüzlerdeki ifadeler birden değişmiş yerini acı ve hüzne bırakmıştı. Ankara Gar’ında 103 kişi yaşama veda ederken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Yaralananlar arasında hala tedavileri devam etmekte olanların yanı sıra birçok arkadaşımız da hayatlarını engelli olarak sürdürmeye çalışmaktadır. ‘Ankara Gar’ın En Kara Günü’ kitabının yazılma amacı hem tarihe not düşmek hem de kitabın geliri ile 10 Ekim Ankara Katliamında hayatlarını kaybeden üyelerimizin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmaktır. O gün yaşamlarını kaybedenlerini saygı ile bir kez daha anarken tedavileri süren arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Sendikamız BTS adına verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum” dedi.

‘Ankara Gar’ın En Kara Günü’ isimli kitapta katliamdan yaralı kurtulanların ifadeleri, süreçte hazırlanan raporlar, katliamın hukuksal süreci fotoğraflarla yer alıyor. (HABER MERKEZİ)