30 Aralık 2018 21:56Son Düzenlenme Tarihi: 30 Aralık 2018 22:05
HDP, 15 merkezde belediye eş başkan adaylarını belirledi
HDP Batman, Dersim ve Hakkari'nin aralarında olduğu 15 merkezde belediye başkan adaylarını belirledi.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokrtaik Partisi (HDP) Batman, Dersim ve Hakkari'nin aralarında olduğu 15 merkezde belediye eş başkan adaylarını belirledi.
Gazete Duvar'ın haberine göre Batman Belediye Eş Başkanlığı’na Sabri Özdemir ve Songül Korkmaz, Hakkari Belediye Eş Başkanlığı’na Evin Konur ve Cihan Karaman, Dersim Belediye Eş Başkanlığı’na Nurşat Yeşil ve Aleddin Erdoğan aday gösterildi.
Belirlenen adayların listesi şöyle:
- Batman: Sabri Özdemir – Songül Korkmaz
- Hakkari Merkez: Evin Konur – Cihan Karaman
- Dersim: Nurşat Yeşil – Aleddin Erdoğan
- Diyarbakır Sur: Filiz Buluttekin – Cemal Özdemir
- Diyarbakır Bağlar: Zeyad Ceylan – Zübeyde Zümrüt
- Diyarbakır Yenişehir: İbrahim Çiçek – Belgin Diken
- Diyarbakır Lice: Salime Zingil – Tarık Mercan
- Diyarbakır Silvan: Naşide Toprak – Abbas Azizoğlu
- Hakkari Yüksekova: Remziye Yaşar – İrfan Sarı
- Van Gürpınar: Kemal Güler – Rojbin Akdağ
- Van Çatak: Esra Babür – Fazıl Evrim
- Van İpekyolu: Seyfettin İtah – Şehzade Kurt
- Muş Varto: Nafiye Bal – Gıyasettin Aydemir
- Şırnak Cizre: Sosin Çömlek – Mehmet Zıriğ
- Şırnak Silopi: Adalet Fidan – Süleyman Şavluk (HABER MERKEZİ)